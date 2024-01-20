«Порту» согласовал трансфер защитника «Атлетико»

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Чаглар Сёюнджю скоро сменит клубную прописку.

«Матрасники» ответили согласием на предложение «Порту» по 27-летнему футболисту, однако «Фенербахче» и дортмундская «Боруссия» не выбывают из гонки – оба клуба продолжают вести переговоры с «Атлетико» и приближаются к договорённости с мадридцами, информирует инсайдер Маттео Моретто. По данным источника, турок в любом случае совершит переход куда-либо, а куда именно – выяснится в начале следующей недели.

Чаглар Сёюнджю перебрался в «Атлетико» из «Лестера» перед началом текущего сезона. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 12 млн евро.