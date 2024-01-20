Эндрик: «Не хочу быть ни «новым Пеле», ни «новым Роналдо»

Будущий новичок мадридского «Реала» Эндрик признался, что не обращает внимания на громкие ярлыки.

В свои 17 лет форвард успел стать звездой бразильской Серии А, выступая за «Палмейрас». Летом вундеркинд переедет в Мадрид – трансфер был оформлен ещё в декабре 2022 года.

«Есть вещи, которые просто происходят, и есть люди, которые называют меня «новым Пеле» или «новым Роналдо». Я хочу быть Эндриком. Для меня не имеет значения, что обо мне говорят», – приводит Madrid Xtra слова юного бразильца, забившего 11 голов в 31 матче прошедшего розыгрыша чемпионата.

Стоимость трансфера Эндрика в «Реал» оценивается более чем в 37 млн евро без учёта бонусов.