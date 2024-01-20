Гол с пенальти позволил «Алавесу» переиграть «Кадис»

21-й тур чемпионата Испании открылся встречей «Алавес» - «Кадис». Первые постепенно отдаляются от зоны вылета, где застрял их соперник. Хон Гуриди уже на третьей минуте запустил мяч в перекладину. В самом начале второго тайма Кике Гарсия получил по ногам у ворот гостей - пенальти. Луис Риоха пробил в угол ворот, а голкипер не угадал - 1:0.

«Алавес» добыл важную победу, набрал семь очков в последних трех поединках и делит 11-е место. Соперник - третий с конца.