Гол с пенальти позволил «Алавесу» переиграть «Кадис»

21-й тур чемпионата Испании открылся встречей «Алавес» - «Кадис». Первые постепенно отдаляются от зоны вылета, где застрял их соперник. Хон Гуриди уже на третьей минуте запустил мяч в перекладину. В самом начале второго тайма Кике Гарсия получил по ногам у ворот гостей - пенальти. Луис Риоха пробил в угол ворот, а голкипер не угадал - 1:0.
«Алавес» добыл важную победу, набрал семь очков в последних трех поединках и делит 11-е место. Соперник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Риоха Луис51'
Сивера Антонио•Горосабел Андони•Марин Рафа•Дуарте Рубен•Хави Лопеc•Гевара Андер•Бланко Антонио90' (Теналья Науэль (90') •Гуриди Хон84' (Бенавидес Карлос (84') •Висенте Карлос77' (Омородион Сэмюэль (77') •Кике Гарсия77' (Сола Алекс (77') •Риоха Луис90' (Симеоне Джулиано (90')
Ледесма Херемиас•Сальдуа Хосеба88' (Карселен Исаак (88') •Хименес Фали• 68'Чуст Виктор•Пирес Лукас 50'88' (Негредо Альваро (88') •Алехо Иван 49'70' (Окампо Брайан (70') •Алькарас Рубен•Эскаланте Гонсало78' (Алекс Фернандес (78') •Наварро Роберто•Рамос Кристофер•Гвардиола Серхи 22'70' (Эйонг Этта (70')
19 января. Стадион "Мендисорроса".
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