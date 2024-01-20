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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гол с пенальти позволил «Алавесу» переиграть «Кадис»

20 Января 2024 • 00:56 Комментировать
Алавес
1:0
Кадис
окончен

21-й тур чемпионата Испании открылся встречей «Алавес» - «Кадис». Первые постепенно отдаляются от зоны вылета, где застрял их соперник. Хон Гуриди уже на третьей минуте запустил мяч в перекладину. В самом начале второго тайма Кике Гарсия получил по ногам у ворот гостей - пенальти. Луис Риоха пробил в угол ворот, а голкипер не угадал - 1:0.

«Алавес» добыл важную победу, набрал семь очков в последних трех поединках и делит 11-е место. Соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Алавес1:0Кадис
(1:0) Риоха Луис51'  
Сивера АнтониоГоросабел АндониМарин РафаДуарте РубенХави ЛопеcГевара АндерБланко Антонио 90' (Теналья Науэль ( 90') Гуриди Хон 84' (Бенавидес Карлос ( 84') Висенте Карлос 77' (Омородион Сэмюэль ( 77') Кике Гарсия 77' (Сола Алекс ( 77') Риоха Луис 90' (Симеоне Джулиано ( 90')
Запасные: Диалло СелуРеббах АбдеррахманХаджи ЯнисРодригес АдрианМараш НиколаАлькаин ЧеберПарада Виктор
Ледесма ХеремиасСальдуа Хосеба 88' (Карселен Исаак ( 88') Хименес Фали  68'Чуст ВикторПирес Лукас  50' 88' (Негредо Альваро ( 88') Алехо Иван  49' 70' (Окампо Брайан ( 70') Алькарас РубенЭскаланте Гонсало 78' (Алекс Фернандес ( 78') Наварро РобертоРамос КристоферГвардиола Серхи  22' 70' (Эйонг Этта ( 70')
Запасные: Макси ГомесКуаме РоминигуеХиль ДавидМере ХорхеМбайе МамадуМари Хосе
19 января. Стадион "Мендисорроса".

 

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