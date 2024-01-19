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«Реал» уже сделал предложение Начо – игрок вполне может остаться ещё на год

19 Января 2024 • 22:22 Комментировать
Реал Мадрид
...
Альмерия
1 1.14 X 8.50 2 16.00
21.01 18:15

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес с высокой вероятностью подпишет новый контракт с клубом.

Нынешнее соглашение 34-летнего ветерана «сливочных» истекает по окончании сезона. Как сообщает Relevo, «Реал» уже предложил Начо новый договор, рассчитанный до 2025 года, и игрок вполне может поставить свою подпись уже в скором времени. Капитанская повязка – важный фактор для центрбека.

Начо Фернандес проводит в «Реале» всю профессиональную карьеру. В текущем сезоне испанец принял участие в 22 поединках команды Карло Анчелотти во всех турнирах, в 14 случаях выйдя на поле в стартовом составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес

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