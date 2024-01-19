«Реал» уже сделал предложение Начо – игрок вполне может остаться ещё на год

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес с высокой вероятностью подпишет новый контракт с клубом.

Нынешнее соглашение 34-летнего ветерана «сливочных» истекает по окончании сезона. Как сообщает Relevo, «Реал» уже предложил Начо новый договор, рассчитанный до 2025 года, и игрок вполне может поставить свою подпись уже в скором времени. Капитанская повязка – важный фактор для центрбека.

Начо Фернандес проводит в «Реале» всю профессиональную карьеру. В текущем сезоне испанец принял участие в 22 поединках команды Карло Анчелотти во всех турнирах, в 14 случаях выйдя на поле в стартовом составе.