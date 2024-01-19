​Беллингем не остался без награды на премии Globe Soccer Award

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем не остался без награды в рамках премии Globe Soccer Award. Англичанин выиграл приз самому развивающемуся футболисту 2023 года.

За «Реал» Беллингем играет с лета прошлого года после трансфера из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провёл 25 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 17 голов и семь результативных передач на партнёров.

Добавим, что ближайший матч «Реал» проведёт в воскресенье, 21 января. Команда Карло Анчелотти будет играть против «Альмерии» на своём поле.