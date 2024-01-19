​«Реал» проиграл впервые с сентября – и снова «Атлетико»

В четверг вечером «Реал» вылетел из Кубка Испании, проиграв соседям из «Атлетико» со счётом 2:4. Таким образом, прервалась серия команды Карло Анчелотти без поражений, которая в итоге составила 21 матч (18 побед, 3 ничьи).

Для «Реала» это поражений стало вторым в сезоне 2023/2024. Первое случилось 24 сентября, когда «сливочные» проиграли… «Атлетико» на выезде (1:3). Тогда команды встречались в чемпионате Испании.

Теперь Карло Анчелотти будет готовить «Реал» к домашнему матчу испанской Ла Лиги против «Альмерии». Команды сойдутся в воскресенье, 21 января.