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Чемпионат Испании. Ла Лига

Радченко — об адаптации Захаряна в «Реал Сосьедаде»: «Арсену нужно быть на голову выше местных футболистов»

19 Января 2024 • 11:00 Комментировать (1)
Сельта
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Реал Сосьедад
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20.01 23:00

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Напомним, 20-летний россиянин перешёл в испанский клуб прошлым летом из «Динамо». В составе «Реал Сосьедада» футболист успел провести 20 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. По мнению Радченко, процесс адаптации Захаряна в Испании затянулся.

«На данный момент прошло достаточно времени, и он не выиграл конкуренцию за место в основном составе и выходит только в Кубке. Арсен считается легионером, и ему нужно быть на голову выше местных футболистов. Ему нужно продолжать работать на 100% и не отпускать руки», — приводит слова Радченко ODDS.ru.

После 20 матчей в текущем розыгрыше Ла Лиги «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Дмитрий Радченко Арсен Захарян ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Leonardis
19 Января 2024 в 11:12
хватит шутить
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