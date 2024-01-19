Радченко — об адаптации Захаряна в «Реал Сосьедаде»: «Арсену нужно быть на голову выше местных футболистов»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Напомним, 20-летний россиянин перешёл в испанский клуб прошлым летом из «Динамо». В составе «Реал Сосьедада» футболист успел провести 20 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. По мнению Радченко, процесс адаптации Захаряна в Испании затянулся.

«На данный момент прошло достаточно времени, и он не выиграл конкуренцию за место в основном составе и выходит только в Кубке. Арсен считается легионером, и ему нужно быть на голову выше местных футболистов. Ему нужно продолжать работать на 100% и не отпускать руки», — приводит слова Радченко ODDS.ru.

После 20 матчей в текущем розыгрыше Ла Лиги «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.