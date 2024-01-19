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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти: «Мне не в чем упрекнуть игроков»

19 Января 2024 • 04:25 Комментировать

Мадридский «Реал» не сумел победить в финальном матче Суперкубка Испании, упустив победу в турнире. Команда Карло Анчелотти постоянно проигрывала в счете, но перевела игру в дополнительное время. Однако там получила еще два мяча от «Атлетико». Итальянский специалист заявил, что ему не в чем упрекнуть своих игроков, несмотря на негативный результат:

- Игроки оставили на поле все силы. Мне не в чем их упрекнуть, - цитирует слова Карло Анчелотти клубная пресс-служба.

Напомним, что мадридский клуб выигрывал Суперкубок Испании тринадцать раз. Впервые это случилось в 1988 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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