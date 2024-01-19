​Карвахаль: «Нас подкосил третий гол»

Мадридский «Реал» проиграл в финальном матче Суперкубка Испании землякам из «Атлетико», это случилось после 120 минут игры - для определения обладателя престижного трофея потребовалось сыграть дополнительное время, в котором «матрасники» забили два мяча.

Защитник «Реала» Дани Карвахаль не сомневается в том, что ключевым стал именно третий гол, забитый Антуаном Гризманном. По его словам, он случился как раз в тот момент, когда «Реал» играл лучше всего:

- Нас подкосил третий гол, мы пропустили его в момент своей лучшей игры в матче, - цитирует слова Карвахаля клубный сайт «Реала».

«Реал» выигрывал Суперкубок Испании тринадцать раз в своей истории.