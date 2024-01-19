​Менди сыграл свой 150-й матч за «Реал»

Мадридский «Реал» проиграл в финальном матче Суперкубка Испании землякам из «Атлетико», это случилось после 120 минут игры - для определения обладателя престижного трофея потребовалось сыграть дополнительное время, в котором «матрасники» забили два мяча.

Таким образом, «Реал» не сумел отметить приличествующим образом юбилей своего французского защитника Ферлана Менди, для которого эта игра стала юбилейной, 150-й в составе испанского клуба - с учетом всех турниров, в которых ему довелось защищать цвета королевского клуба.

За «Реал» Менди выступает, напомним, с 2019 года.