​Сын Зидана не исключает его возвращение в «Марсель» в качестве тренера

Будущее Зинедина Зидана остается в подвешенном состоянии, его прочат в качестве тренера французского клуба, а может, и сборной Франции, но ни то, ни другое в ближайшем будущем, скорее всего, не случится. Так, во всяком случае, считает его сын Лука, в настоящий момент защищающий цвета «Эйбара». Зато он не исключает его возвращение в Марсель:

- Я не считаю, что разговоры на тему «Марселя» - это табу. Он примет решение, когда придет время. Мы в любом случае будем рады за него. Но увидеть его в «ПСЖ»... Сейчас это чуть проблемно, - цитирует слова Луки Зидана итальянское новостное агентство ITASportPress.