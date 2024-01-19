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​Де Йонг - шестой игрок из Нидерландов по количеству матчей за «Барселону»

19 Января 2024 • 02:59 Комментировать

Как мы уже сообщали нашим читателям, Френки де Йонг отыграл свой 200-й матч за «Барселону», в состав которой он перебрался в 2019 году. Нидерландский игрок уже опередил такие легенды, как Йохан Неескенс (183 игры) и его тезка, еще более легендарный Кройф - 180 матчей.

Впереди же Френки - пятеро. Это Франк де Бур с 214 матчами, Михаэль Райцигер с 255 и Патрик Клюйверт с 257-ю играми, Рональд Куман (264), а также Филип Коку - 292 матча в составе каталонского суперклуба.

Нетрудно заметить, что все они, за исключением Кумана, представляли клуб в непростые времена «вангальщины», в то время как Рональд играл в «дрим-тип» Кройфа в первой половине 90-х годов.


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Барселона Филипп Коку Йохан Кройф Франк Де Бур Йохан Неескенс Патрик Клюйверт михаэль райцигер Михаэл Райцигер Френки де Йонг ещё теги
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