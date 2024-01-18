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Гуардадо покинул «Бетис» после семи лет в клубе официально

18 Января 2024 • 22:06 Комментировать

Знаменитый мексиканский хавбек Андрес Гуардадо покинул испанский «Бетис» после того, как провёл в клубе семь лет карьеры. О расставании с Гуардадо пишет официальный сайт севильского клуба. Ориентировочно, будущим клубом полузащитника станет мексиканский «Леон», сообщалось ранее инсайдером Фабрицио Романо.

Гуардадо является воспитанником «Атласа», также за время карьеры Андрес выступал за «Депортиво», «Валенсию», «Байер» и ПСВ. В текущем сезоне мексиканец провёл за «Бетис» 19 официальных матчей во всех турнирах. С 2005 по 2022 годы выступал за сборную Мексики, сыграл на пяти чемпионатах мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Андрес Гуардадо
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