​«Опустился от звёзд на дно»: Мбаппе вспомнил, как приезжал в «Реал»

Слухи продолжают связывать звёздного Килиана Мбаппе с «Реалом». Между тем, французский нападающий вспомнил, как в возрасте 14 лет он приезжал в мадридский клуб на несколько дней на просмотр.

«Меня приглашал «Реал». Я провёл там четыре дня, увидел всех суперзвёзд, всю команду, голова кружилась. После этого я вернулся и три дня убирал в мамином классе. Я опустился от звёзд на дно (смеётся). В тот момент думал: «О чём она думала, отправляя меня обратно?» Но теперь, в этом возрасте, я всё понимаю. Я коснулся звёзд, а потом пришлось спуститься на землю», - слова Мбаппе приводит One Football, ссылаяьсь на программу Envoye Special.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона.

​«Реал» выдвинул требование Мбаппе