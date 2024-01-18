Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Опустился от звёзд на дно»: Мбаппе вспомнил, как приезжал в «Реал»

18 Января 2024 • 19:38 Комментировать

Слухи продолжают связывать звёздного Килиана Мбаппе с «Реалом». Между тем, французский нападающий вспомнил, как в возрасте 14 лет он приезжал в мадридский клуб на несколько дней на просмотр.  

«Меня приглашал «Реал». Я провёл там четыре дня, увидел всех суперзвёзд, всю команду, голова кружилась. После этого я вернулся и три дня убирал в мамином классе. Я опустился от звёзд на дно (смеётся). В тот момент думал: «О чём она думала, отправляя меня обратно?» Но теперь, в этом возрасте, я всё понимаю. Я коснулся звёзд, а потом пришлось спуститься на землю», - слова Мбаппе приводит One Football, ссылаяьсь на программу Envoye Special.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона.

«Реал» выдвинул требование Мбаппе

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе Роналдо отреагировал на разгромную победу «Реала» над «Барселоной»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
Спортивные новости
Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, победил Руусувуори и пробился в третий круг Australian Open Блинкова в сумасшедшем триллере переиграла Рыбакину на Australian Open Чесноков отреагировал на поражение Касаткиной от Стивенс на Australian Open Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
20:19 · Испания. Кубок
Матч против «Унионистаса» станет двухсотым для де Йонга за «Барселону»
20:12 · Испания. Кубок
Фелиш — в стартовом составе «Барселоны» на кубковый матч
19:38 · Испания. Ла Лига
​«Опустился от звёзд на дно»: Мбаппе вспомнил, как приезжал в «Реал»
19:03 · Испания. Ла Лига
Аррибас: «Беллингем — тот футболист, который собирается ознаменовать эпоху»
18:32 · Испания. Ла Лига
Хави: Когда я пришёл в «Барселону», целью было финишировать в топ-4
18:26 · Испания. Ла Лига
Хави заявил, что с его приходом ситуация в «Барселоне» улучшилась
18:20 · Испания. Ла Лига
Хави: «Некоторые из наших ошибок просто неприемлемы»
18:13 · Испания. Ла Лига
Хави — о трансферах: «У «Барселоны» очень сложная финансовая ситуация»
18:04 · Испания. Ла Лига
Хави сообщил, почему Роке пропустил «эль класико»
17:39 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, почему он до сих пор в «Барселоне»
17:30 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» рассказал, доверяет ли Хави
17:09 · Испания. Кубок
​Симеоне против «Реала» - во всех матчах навылет было дополнительное время
16:31 · Англия. Премьер-лига
Оярсабаль выбрал между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед»
16:25 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» пока опережает «Барселону» в гонке за полузащитником «Манчестер Сити»
16:17 · Англия. Премьер-лига
Филлипс установил для «Барселоны» дедлайн для оформления трансфера
Все новости
Рекомендуем