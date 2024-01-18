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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: Когда я пришёл в «Барселону», целью было финишировать в топ-4

18 Января 2024 • 18:32 Комментировать
Бетис
...
Барселона
21.01 20:30

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, какие задачи стояли перед ним в первом сезоне в каталонском клубе.

Напомним, Хави возглавляет «сине-гранатовых» с ноября 2021 года.

— Когда «Барселона» подписала меня в качестве тренера, целью было финишировать в топ-4, а мы заняли второе место. Мы выступили лучше, чем ожидали, — сказал Хави журналистам.

В текущем сезоне «Барселона» провела 19 матчей и находится на четвертой позиции в турнирной таблице Ла Лиги. В копилке команды 41 зачетный балл.

Следующим соперником «Барселоны» в чемпионате Испании станет «Бетис». Игра пройдет 21 января и начнется в 20:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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