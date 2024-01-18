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Булыкин: «Если Захаряна начинают наигрывать в основном составе, это уже говорит о многом»

18 Января 2024 • 15:59 Комментировать
Сельта
...
Реал Сосьедад
20.01 23:00

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Отметим, что 20-летний футболист стал чаще выходить на поле в стартовом составе своей команды. По мнению Булыкина, это говорит о доверии тренерского штаба «Реал Сосьедада» к россиянину.

«Если начинают наигрывать в основном составе, это уже говорит о многом. Значит, он хорошо себя проявляет на тренировках, нравится тренеру. Нужно продолжать, голы и передачи придут», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 20 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Дмитрий Булыкин Арсен Захарян ещё теги

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