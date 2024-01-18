Испанский журналист: «Уверен, клубы Ла Лиги следят за Головиным»

Испанский журналист Антонио Эспина сообщил, что клубы Ла Лиги следят за полузащитником «Монако» Александром Головиным.

Журналист назвал российского футболиста талантливым игроком, на которого было бы интересно посмотреть в чемпионате Испании.

«Не знаю точно, есть ли сейчас конкретный интерес к Головину со стороны испанских команд, но, уверен, клубы Ла Лиги следят за ним. Александр хорошо проявляет себя в «Монако», — цитирует Эспину «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провёл в составе монегасков 16 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 30 миллионов евро.