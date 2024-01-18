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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский журналист: «Уверен, клубы Ла Лиги следят за Головиным»

18 Января 2024 • 14:09 Комментировать
Марсель
...
Монако
27.01 23:00

Испанский журналист Антонио Эспина сообщил, что клубы Ла Лиги следят за полузащитником «Монако» Александром Головиным.

Журналист назвал российского футболиста талантливым игроком, на которого было бы интересно посмотреть в чемпионате Испании.

«Не знаю точно, есть ли сейчас конкретный интерес к Головину со стороны испанских команд, но, уверен, клубы Ла Лиги следят за ним. Александр хорошо проявляет себя в «Монако», — цитирует Эспину «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провёл в составе монегасков 16 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

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