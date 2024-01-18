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Булыкин сыграет с Тотти и Зеедорфом против легенд «Барселоны» эксклюзив

18 Января 2024 • 13:01 Комментировать

На днях состоится товарищеский поединок между легендами каталонской «Барселоны» и бывшими звездами мирового футбола.

В составе «сине-гранатовых» сыграют такие ветераны, как: Карлес Пуйоль, Ривалдо, Гаиска Мендьета, Людовик Жюли, Хавьер Савиола и многие другие.

За сборную мира на поле выйдут Франческо Тотти, Фабио Каннаваро, Кларенс Зеедорф, Фернандо Морьентес и другие. Также вместе с этими легендами сыграет бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин, стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Товарищеская встреча состоится в китайском городе Чунцин. Дата проведения поединка – 20 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Франческо Тотти Дмитрий Булыкин Кларенс Зеедорф ещё теги
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