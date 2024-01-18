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Винисиус угрожает «Реалу» из-за Мбаппе

18 Января 2024 • 12:20 Комментировать

Нападающий Винисиус Жуниор, который сейчас является главной звездой атаки мадридского «Реала», пригрозил руководству «королевского» клуба.

Как стало известно журналистам Metro, бразилец выступает против подписания форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Жуниор опасается, что уйдет в тень звездного француза.

Если сделка состоится, то Винисиус попытается покинуть «Реал». Среди претендентов на бразильца называется английский «Манчестер Юнайтед».

23-летний нападающий связан контрактом со «сливочными» до середины 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 150 миллионов евро.

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Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор ещё теги
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