Иско раскрыл свою ближайшую цель

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Иско, ныне выступающий за севильский «Бетис», заявил о намерении поехать на чемпионат Европы – 2024 в составе сборной Испании.

«Было бы круто вернуться в сборную. Это довольно тяжело, ведь там высочайшая конкуренция. Но я ставлю перед собой цель и хочу ее добиться. Буду стараться хорошо играть и показывать свой максимум. Надеюсь, что поеду на Евро», - передает слова футболиста Tribal Football.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 31-летний полузащитник провел 19 поединков. Иско отметился тремя голами и тремя результативными передачами.