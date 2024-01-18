Нападающий Нигерии Садик покинул Кубок Африки из-за травмы, но вчера сыграл за «Реал Сосьедад»

Нападающий сборной Нигерии Умар Садик неделю назад покинул расположение команды из-за травмы. Тренерский штаб был уверен, что 26-летний форвард не сможет принять участие в оставшихся матчах Кубка Африки. Тем не менее, вчера вечером нигериец вышел на поле в составе «Реал Сосьедада» на игру ⅛ финала Кубка Испании, где помог своей команде одержать победу 2:0 над «Осасуной».

Садик вышел на поле со скамейки запасных и провёл на поле 17 минут. В то же время сборная Нигерии успел провести на Кубке Африки всего один матч, в котором сыграла вничью с Экваториальной Гвинеей.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Садик отметился двумя голами и одной результативной передачей.