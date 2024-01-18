«Барселона» готова позвать Моуринью

Португальский тренер Жозе Моуринью, который находится без работы после увольнения из «Ромы», может вернуться в испанский чемпионат.

Как информирует Barcablaugranes, в услугах звездного специалиста заинтересована каталонская «Барселона». Руководство «сине-гранатовых» планирует пригласить «Особенного» в случае увольнения Хави Эрнандеса. В клубе недовольны игрой команды под руководством испанца и всерьез задумываются об отставке.

В Ла Лиге Моуринью известен по работе в мадридском «Реале». 60-летний португалец занимал пост главного тренера «королевского» клуба с 2010 по 2013 года.

«Барселона» выбрала экстренную замену Хави