Анчелотти хотят увести из «Реала», несмотря на новый контракт

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти получил выгодное денежное предложение из Саудовской Аравии.

Как сообщает DeadlineDayLive, ссылаясь на источник, неназванный саудовский клуб всерьез заинтересован в подписании звездного итальянского специалиста. Анчелотти, в свою очередь, пока не дал окончательного ответа по поступившему предложению.

Напомним, что 64-летний наставник недавно заключил в «королевским» клубом новый долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года. Пост главного тренера «сливочных» Анчелотти занимает с июля 2021 года.