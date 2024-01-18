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Анчелотти хотят увести из «Реала», несмотря на новый контракт

18 Января 2024 • 09:36 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти получил выгодное денежное предложение из Саудовской Аравии.

Как сообщает DeadlineDayLive, ссылаясь на источник, неназванный саудовский клуб всерьез заинтересован в подписании звездного итальянского специалиста. Анчелотти, в свою очередь, пока не дал окончательного ответа по поступившему предложению.

Напомним, что 64-летний наставник недавно заключил в «королевским» клубом новый долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года. Пост главного тренера «сливочных» Анчелотти занимает с июля 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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