Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Халилович: «Бускетс - лучший игрок, с которым я играл»

18 Января 2024 • 05:19 Комментировать

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Ален Халилович дал интервью, в котором не только высказался по поводу Хави и Иньесты, но и назвал имя лучшего игрока, с которым тренировался и играл в «Барсе». Как ни странно, это не Лионель Месси:

- Я многому научился, тренируясь в «Барселоне», я играл с Месси - моим идолом. Но лучший игрок, с которым я тренировался - это Серхио Бускетс, - цитирует слова Халиловича pianetamilan.it.

Напомним, что Бускетс покинул «Барселону» в прошлом году и сейчас выступает за «Интер Майами». Что до Халиловича, то уроженец Дубровника выступает сейчас в нидерландской «Фортуне».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Ален Халилович ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» «Барселона» выбрала экстренную замену Хави Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце Двум клубам АПЛ грозит снятие очков
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Рома» уволила Моуринью
Спортивные новости
СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ «Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Джокович с трудом, но вышел в третий круг Australian Open Селиваненко прокомментировал поражение Павлюченковой на Australian Open Кожевников высказался о неудачной серии «Спартака» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
05:19 · Испания. Ла Лига
​Халилович: «Бускетс - лучший игрок, с которым я играл»
04:43 · Испания. Кубок
«Реал Сосьедад» не пропускает уже четыре матча кряду в Кубке Короля - такого не было с 1987 года
02:16 · Нидерланды. Эредивизие
Халилович: «Думал, что должен постоянно играть в «Барселоне», когда там были Хави и Иньеста»
02:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» не вернёт Бензема
01:48 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему «Барселона» отказалась подписывать Хендерсона слухи
01:26 · Испания. Кубок
Ударный отрезок в начале встречи позволил «Жироне» разобраться с «Райо Вальекано»
01:02 · Испания. Кубок
Захарян помог «Реал Сосьедаду» пройти «Осасуну»
00:49 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «У «Реала» есть физически сильные игроки, но это не главный фактор в дерби»
00:40 · Германия. Бундеслига
Винисиус пытается помочь «Реалу» переманить Дэвиса из «Баварии»
00:20 · Англия. Премьер-лига
Будущее Филлипса решится на следующей неделе – игрок интересен топ-клубам Ла Лиги
00:11 · Испания. Ла Лига
«Аль-Наср» нацелился на молодую звезду Ла Лиги
00:05 · Испания. Кубок
«Сельта» прошла «Валенсию» в Кубке Испании
17 Января
22:40 · Англия. Премьер-лига
Деку намерен привести в «Барселону» полузащитника «Манчестер Сити» слухи
22:38 · Испания. Кубок
Захарян – в старте «Реал Сосьедада» на игру с «Осасуной»
22:19 · Англия. Премьер-лига
Межбри: «Мои любимые игроки – Иньеста и Зидан, я хотел бы повторить их путь»
Все новости
Рекомендуем