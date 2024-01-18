​Халилович: «Бускетс - лучший игрок, с которым я играл»

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Ален Халилович дал интервью, в котором не только высказался по поводу Хави и Иньесты, но и назвал имя лучшего игрока, с которым тренировался и играл в «Барсе». Как ни странно, это не Лионель Месси:

- Я многому научился, тренируясь в «Барселоне», я играл с Месси - моим идолом. Но лучший игрок, с которым я тренировался - это Серхио Бускетс, - цитирует слова Халиловича pianetamilan.it.

Напомним, что Бускетс покинул «Барселону» в прошлом году и сейчас выступает за «Интер Майами». Что до Халиловича, то уроженец Дубровника выступает сейчас в нидерландской «Фортуне».