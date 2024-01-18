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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Аль-Наср» нацелился на молодую звезду Ла Лиги

18 Января 2024 • 00:11 Комментировать
Сельта
...
Реал Сосьедад
20.01 23:00

Атакующий полузащитник «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо попал в сферу интересов «Аль-Насра».

22-летний футболист находится на радарах европейских грандов, однако в скором времени может получить выгодное предложение из Саудовской Аравии. По сведениям журналиста Маттео Моретто, возможность подписания японца рассматривает один из ведущих саудовских клубов – «Аль-Наср». Ранее претендентом на звезду «Реал Сосьедада» назывался «Манчестер Юнайтед».

Такефуса Кубо отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в текущем сезоне. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 60 млн евро.

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СЕЛЬТА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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