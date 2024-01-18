«Аль-Наср» нацелился на молодую звезду Ла Лиги

Атакующий полузащитник «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо попал в сферу интересов «Аль-Насра».

22-летний футболист находится на радарах европейских грандов, однако в скором времени может получить выгодное предложение из Саудовской Аравии. По сведениям журналиста Маттео Моретто, возможность подписания японца рассматривает один из ведущих саудовских клубов – «Аль-Наср». Ранее претендентом на звезду «Реал Сосьедада» назывался «Манчестер Юнайтед».

Такефуса Кубо отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в текущем сезоне. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 60 млн евро.