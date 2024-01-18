Время Левандовски подходит к концу: «Барселона» продаст его ближайшим летом

Роберт Левандовски перебрался в стан «Барселоны» летом 2022 года. Казалось, что в Каталонии поляк найдёт эмоции и мотивацию для новых побед. Однако демонстрировать тот уровень, который ждали от Левандовски, у Роберта не вышло. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, почему «Барселона» расстанется с поляком и куда он сможет направиться.

Конфликт с «Баварией»

В стане «Баварии» Роберт Левандовски оказался перед началом сезона-2014/2015. Мнения экспертов о его успешном будущем в составе мюнхенского клуба расходились. И виной тому главный тренер. Пеп Гвардиола, руководивший на тот момент «Баварией», не всегда находил общий язык с топовыми форвардами. У Левандовски всё получилось практически сразу. За восемь сезонов в составе немецкого гранда Левандовски всегда играл 40+ матчей за сезон во всех турнирах, имея результативность в трёх последних сезонах в составе «Баварии» с количеством голов, превышающим количество сыгранных матчей: в сезоне-2019/2020 – 47 матчей (55 голов), в сезоне-2020/2021 – 40 матчей (48 голов), в сезоне-2021/2022 – 46 матчей (50 голов). Поэтому резкое публичное высказывание о плохом отношении к поляку со стороны клуба было воспринято «Баварией» как руководство к действию.

Левандовски в «Барселоне»

Даже финансовые проблемы не помешали каталонскому клубу заполучить звёздного форварда. Не смущало боссов «Барселоны» и то, что всю основную часть своей карьеры Роберт Левандовски провёл в Бундеслиге, а также тот факт, что на момент начала сезона-2022/2023 поляку исполнилось 34 года. Впереди был чемпионат мира, на котором Левандовски очень хотел сыграть и проявить себя, вероятно, на своём последнем большом турнире. Но излишняя мотивация сыграла в обратную сторону. В некоторых эпизодах поляк щадил себя, не лез лишний раз в отбор и не шёл до конца. Однако 33 гола за 46 матчей в первом сезоне в составе «Барселоны» во всех турнирах говорят сами за себя. 45 млн евро трансфера и 9 млн евро заработной платы после вычета налогов по условиям контракта Левандовски отработал, хотя проблемы с реализацией моментов уже были видны.

В текущем сезоне Левандовски выдал один из худших отрезков. Поляк не забивал в шести матчах подряд. Среди причин называлась травма лодыжки, которую Роберт получил в октябре. Кроме того, поляк жаловался, что его «не питают» передачами. Если взглянуть на статистику, то увидим, что в Ла Лиге лучшим по голевым передачам у «Барселоны» является Рафинья (пять голевых пасов). На втором месте сам Роберт Левандовски с четырьмя голевыми передачами. Да и атакующих футболистов «Барселоне», по версии Левандовски, не хватает.

Заработать напоследок

Похоже, что с таким настроем Роберт Левандовски с большой вероятностью покинет «Барселону» этим летом. Ещё прошлым летом поляка хотели переманить в Саудовскую Аравию. Деньги на Ближнем Востоке продолжают выделять, поэтому Левандовски представляется реальный шанс заработать на финише своей игровой карьеры. В «Барселоне», конечно, по официальным заявлениям президента Жоана Лапорты и главного тренера Хави, продолжают верить в Роберта, видят в нём лидера и наставника для юного Витора Роке, но 12 мячей за 25 матчей во всех турнирах после половины сезона говорят сами за себя. У Левандовски впереди ещё половина сезона, но меньше 20 мячей за сезон во всех матчах он забивал только в своём первом профессиональном сезоне и в первом – в составе дортмундской «Боруссии». Иных вариантов перехода у Левандовски не предвидится. Возвращаться в родную Польшу ему будет не выгодно финансово, а остаться в топовых клубах Европы в 36 лет при объективном снижении качества игры у Левандовски не получится.

Кто сменит Левандовски

По уровню заработной платы Левандовски в «Барселоне» находится на четвёртой строчке. Его уход позволит немного разгрузить зарплатную ведомость. Но очевидно, что новый герой Каталонии будет получать не меньше. Тем более что чем громче новости об уходе Левандовски, тем увереннее говорят о переходе в Каталонию Эрлинга Холанна. И если вариант с норвежцем выгорит, то Левандовски точно отправится доигрывать в Саудовскую Аравию.

Отсутствие мотивации, необходимость играть на высоких скоростях, не самая атакующая лига, травмы по причине уже зрелого возраста, появление новых звёзд в клубе – все эти факторы говорят о том, что Роберт Левандовски покинет этим летом «Барселону».

Изменение стоимости Роберта Левандовски по годам