Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Время Левандовски подходит к концу: «Барселона» продаст его ближайшим летом

18 Января 2024 • 09:10 Комментировать

Роберт Левандовски перебрался в стан «Барселоны» летом 2022 года.  Казалось, что в Каталонии поляк найдёт эмоции и мотивацию для новых побед. Однако демонстрировать тот уровень, который ждали от Левандовски, у Роберта не вышло. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, почему «Барселона» расстанется с поляком и куда он сможет направиться.

Конфликт с «Баварией»

В стане «Баварии» Роберт Левандовски оказался перед началом сезона-2014/2015. Мнения экспертов о его успешном будущем в составе мюнхенского клуба расходились. И виной тому главный тренер. Пеп Гвардиола, руководивший на тот момент «Баварией», не всегда находил общий язык с топовыми форвардами. У Левандовски всё получилось практически сразу. За восемь сезонов в составе немецкого гранда Левандовски всегда играл 40+ матчей за сезон во всех турнирах, имея результативность в трёх последних сезонах в составе «Баварии» с количеством голов, превышающим количество сыгранных матчей: в сезоне-2019/2020 – 47 матчей (55 голов), в сезоне-2020/2021 – 40 матчей (48 голов), в сезоне-2021/2022 – 46 матчей (50 голов). Поэтому резкое публичное высказывание о плохом отношении к поляку со стороны клуба было воспринято «Баварией» как руководство к действию.

Левандовски в «Барселоне»

Даже финансовые проблемы не помешали каталонскому клубу заполучить звёздного форварда. Не смущало боссов «Барселоны» и то, что всю основную часть своей карьеры Роберт Левандовски провёл в Бундеслиге, а также тот факт, что на момент начала сезона-2022/2023 поляку исполнилось 34 года. Впереди был чемпионат мира, на котором Левандовски очень хотел сыграть и проявить себя, вероятно, на своём последнем большом турнире. Но излишняя мотивация сыграла в обратную сторону. В некоторых эпизодах поляк щадил себя, не лез лишний раз в отбор и не шёл до конца. Однако 33 гола за 46 матчей в первом сезоне в составе «Барселоны» во всех турнирах говорят сами за себя. 45 млн евро трансфера и 9 млн евро заработной платы после вычета налогов по условиям контракта Левандовски отработал, хотя проблемы с реализацией моментов уже были видны.

В текущем сезоне Левандовски выдал один из худших отрезков. Поляк не забивал в шести матчах подряд. Среди причин называлась травма лодыжки, которую Роберт получил в октябре. Кроме того, поляк жаловался, что его «не питают» передачами. Если взглянуть на статистику, то увидим, что в Ла Лиге лучшим по голевым передачам у «Барселоны» является Рафинья (пять голевых пасов). На втором месте сам Роберт Левандовски с четырьмя голевыми передачами. Да и атакующих футболистов «Барселоне», по версии Левандовски, не хватает.

Заработать напоследок

Похоже, что с таким настроем Роберт Левандовски с большой вероятностью покинет «Барселону» этим летом. Ещё прошлым летом поляка хотели переманить в Саудовскую Аравию. Деньги на Ближнем Востоке продолжают выделять, поэтому Левандовски представляется реальный шанс заработать на финише своей игровой карьеры. В «Барселоне», конечно, по официальным заявлениям президента Жоана Лапорты и главного тренера Хави, продолжают верить в Роберта, видят в нём лидера и наставника для юного Витора Роке, но 12 мячей за 25 матчей во всех турнирах после половины сезона говорят сами за себя. У Левандовски впереди ещё половина сезона, но меньше 20 мячей за сезон во всех матчах он забивал только в своём первом профессиональном сезоне и в первом – в составе дортмундской «Боруссии». Иных вариантов перехода у Левандовски не предвидится. Возвращаться в родную Польшу ему будет не выгодно финансово, а остаться в топовых клубах Европы в 36 лет при объективном снижении качества игры у Левандовски не получится.

Кто сменит Левандовски

По уровню заработной платы Левандовски в «Барселоне» находится на четвёртой строчке. Его уход позволит немного разгрузить зарплатную ведомость. Но очевидно, что новый герой Каталонии будет получать не меньше. Тем более что чем громче новости об уходе Левандовски, тем увереннее говорят о переходе в Каталонию Эрлинга Холанна. И если вариант с норвежцем выгорит, то Левандовски точно отправится доигрывать в Саудовскую Аравию.

Отсутствие мотивации, необходимость играть на высоких скоростях, не самая атакующая лига, травмы по причине уже зрелого возраста, появление новых звёзд в клубе – все эти факторы говорят о том, что Роберт Левандовски покинет этим летом «Барселону».

Изменение стоимости Роберта Левандовски по годам

Год
Клуб
Трансферная стоимость, млн евро
2012 «Боруссия» Дортмунд 25
2015 «Бавария» 70
2019 «Бавария» 90
2021 «Бавария» 50
2023 «Барселона» 20

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Роберт Левандовски ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина «Барселона» выбрала экстренную замену Хави Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Рома» уволила Моуринью
Спортивные новости
СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ «Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Джокович с трудом, но вышел в третий круг Australian Open Селиваненко прокомментировал поражение Павлюченковой на Australian Open Кожевников высказался о неудачной серии «Спартака» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
08:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов купить испанского вингера за 60 миллионов евро
05:19 · Испания. Ла Лига
​Халилович: «Бускетс - лучший игрок, с которым я играл»
04:43 · Испания. Кубок
«Реал Сосьедад» не пропускает уже четыре матча кряду в Кубке Короля - такого не было с 1987 года
02:16 · Нидерланды. Эредивизие
Халилович: «Думал, что должен постоянно играть в «Барселоне», когда там были Хави и Иньеста»
02:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» не вернёт Бензема
01:48 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему «Барселона» отказалась подписывать Хендерсона слухи
01:26 · Испания. Кубок
Ударный отрезок в начале встречи позволил «Жироне» разобраться с «Райо Вальекано»
01:02 · Испания. Кубок
Захарян помог «Реал Сосьедаду» пройти «Осасуну»
00:49 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «У «Реала» есть физически сильные игроки, но это не главный фактор в дерби»
00:40 · Германия. Бундеслига
Винисиус пытается помочь «Реалу» переманить Дэвиса из «Баварии»
00:20 · Англия. Премьер-лига
Будущее Филлипса решится на следующей неделе – игрок интересен топ-клубам Ла Лиги
00:11 · Испания. Ла Лига
«Аль-Наср» нацелился на молодую звезду Ла Лиги
00:05 · Испания. Кубок
«Сельта» прошла «Валенсию» в Кубке Испании
17 Января
22:40 · Англия. Премьер-лига
Деку намерен привести в «Барселону» полузащитника «Манчестер Сити» слухи
22:38 · Испания. Кубок
Захарян – в старте «Реал Сосьедада» на игру с «Осасуной»
Все новости
Рекомендуем