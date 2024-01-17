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Чемпионат Испании. Ла Лига

Деку определил возможного сменщика для Хави

17 Января 2024 • 20:41 Комментировать

«Барселона» может пойти на смену главного тренера, если результат сезона будет признан неудовлетворительным. На днях появилась информация о том, что следующим рулевым «сине-гранатовых» может стать Тьяго Мотта, который сейчас хорошо показывает себя в «Болонье».

Как сообщает Esport3, кандидатуру Мотты рассматривает Деку, занимающий пост спортивного директора «Барселоны». Отмечается, что Деку и Мотта имеют хорошие отношения, что может поспособствовать их дальнейшему сотрудничеству.

Напомним, что давление на Хави усилилось после того, как «Барселона» крупно – со счётом 1:4 – проиграла «Реалу» в финале Суперкубка Испании.

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Болонья Барселона Деку Тьяго Мотта Хави Эрнандес ещё теги
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