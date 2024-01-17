Давиде Анчелотти, сын и помощник главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, может покинуть мадридский клуб.

Как утверждает журналист Рамон Альварес де Мун, 34-летний Анчелотти отказался работать в Саудовской Аравии. При этом сообщается, что он готов покинуть «Реал» и начать сольную карьеру тренера, если ему поступят предложения из Испании, Англии или Италии.

Напомним, до «Реала» Анчелотти-младший работал в «Эвертоне», «Наполи», «Баварии» и «ПСЖ».

В настоящий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 48 зачетных баллов после 19 проведенных матчей.