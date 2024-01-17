Испанский ведущий: «Захаряну нужно приносить «Реал Сосьедаду» больше пользы»

Испанский радиоведущий Onda Caro Иньиго Таберна высказался об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

По мнению эксперта, российский футболист должен приносить своей команде больше пользы.

«Он должен вносить больший вклад с теми качествами, которые имеет. Ему не хватает интенсивности. Главный тренер даёт ему много возможностей, но Захарян не использует их в полной мере», — приводит слова радиоведущего Metaratings.

В текущем сезоне 20-летний Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 20 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Цвета испанского клуба россиянин защищает с августа 2023 года, ранее он выступал в составе московского «Динамо».