В «Реал Сосьедаде» оценили игру Захаряна

Пресс-служба «Реал Сосьедада» оценила игру российского полузащитника команды Арсена Захаряна.
«Мы не считаем, что Арсен демонстрирует на поле слабую игру», - цитирует пресс-службу «Матч ТВ».
Напомним, что полузащитник перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом прошлого года. С того момента Захарян принял участие в 20 поединках за команду, в которых отметился голевой передачей.
Следующий матч «Реал Сосьедад» проведет против «Осасуны» сегодня, 17 января. По итогам 20 туров чемпионата Испании команда Захаряна занимает шестое место в турнирной таблице.
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