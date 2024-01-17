В «Реал Сосьедаде» оценили игру Захаряна

Пресс-служба «Реал Сосьедада» оценила игру российского полузащитника команды Арсена Захаряна.

«Мы не считаем, что Арсен демонстрирует на поле слабую игру», - цитирует пресс-службу «Матч ТВ».

Напомним, что полузащитник перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом прошлого года. С того момента Захарян принял участие в 20 поединках за команду, в которых отметился голевой передачей.

Следующий матч «Реал Сосьедад» проведет против «Осасуны» сегодня, 17 января. По итогам 20 туров чемпионата Испании команда Захаряна занимает шестое место в турнирной таблице.