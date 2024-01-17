В «Барселоне» произошёл раскол после разгрома от «Реала»

Часть игроков каталонской «Барселоны» недовольна работой главного тренера команды Хави Эрнандеса. По сообщениям ESPN, футболисты потеряли веру в успех под руководством этого специалиста.

Настроение в команде серьезно ухудшилось после крупного поражения от мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании. «Сине-гранатовые» уступили принципиальному сопернику со счетом 1:4.

Если «Барселона» в ближайших матчах не добьется положительного результата, то Хави с большой долей вероятности уволят.

После 19 поединков чемпионата Испании каталонский гранд набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице.

«Барселона» выбрала экстренную замену Хави