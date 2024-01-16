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Рафинья назвал финалистов текущего розыгрыша Лиги чемпионов

16 Января 2024 • 23:51 Комментировать
Наполи
...
Барселона
21.02 23:00

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас поделился прогнозом на финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

27-летний бразилец верит в успех своей команды на европейской арене – по его мнению, «Барселоне» удастся выйти в финал самого престижного еврокубка: «Кто сыграет в финале Лиги чемпионов в этом году? «Барселона» и «Манчестер Сити», – цитирует Managing Barca Рафинью.

Напомним, что «Барселона» сыграет в 1/8 финала против итальянского «Наполи». «Манчестер Сити» начинает свой путь в плей-офф противостоянием с датским «Копенгагеном».

В финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Манчестер Сити» минимально одолел «Интер».

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