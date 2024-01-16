Рамос – лидер по голам в текущем сезоне среди защитников Ла Лиги

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос показывает привычную для себя впечатляющую результативность.

37-летний футболист поразил ворота «Хетафе» на восьмой минуте проходящего сейчас матча чемпионата Испании. В активе ветерана теперь пять забитых мячей за андалусийцев во всех турнирах с начала текущего сезона – лучший показатель среди всех защитников, выступающих в Ла Лиге, отмечает Opta. Кроме того, экс-капитан мадридского «Реала» занимает вторую строчку в списке бомбардиров «Севильи» после Юссефа Эн-Несири, отличившегося девять раз.

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция матча «Хетафе» – «Севилья».