​Кристенсену придётся сменить позицию в «Барселоне»

«Барселона» так и не смогла достойно заменить Серхио Бускетса в средней линии поля – Ориоль Ромеу в последнее время выступает не лучшим образом, поэтому он присел в запас. Профинансировать зимнее подписание нового опорного полузащитника «сине-гранатовые» не могут. Учитывая этот факт, каталонцы решили использовать в качестве опорника номинального центрального защитника Андреаса Кристенсена. Об этом на своих станицах рассказывает Mundo Deportivo.

Отмечается, что по ходу своей карьеры Кристенсен иногда играл на позиции опорного хавбека, то есть датчанин может опираться на определённый опыт.

На текущий момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги.