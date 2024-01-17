Хави, на выход! Стоит ли «Барселоне» увольнять тренера

«Барселона» без шансов проиграла в решающем матче за Суперкубок Испании мадридскому «Реалу», что усилило разговоры об увольнении Хави с поста наставника команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выступает в качестве советника Жоана Лапорты.

На Хави слишком влияет статус легенды клуба

Для «Барселоны» Хави – это не просто тренер. Он является легендой клуба, и это нельзя не брать в расчёт. Назначь «Барселона» на пост главного тренера любого другого наставника с опытом работы лишь в Катаре – это вызвало бы массу вопросов. Однако для Хави это не было препятствием. При этом никто не видел его работу в «Аль-Садде», но все были уверены, что он продолжит курс Хосепа Гвардиолы, ведь у молодого тренера «ДНК «Барселоны».

Статус легенды клуба сильно влияет на оценку работы Хави. С одной стороны, ему готовы прощать большее, чем любому другому. Наставник в дебютный сезон завалил Лигу Европы, в прошлом не вышел из группы Лиги чемпионов и вновь провалился во втором по значимости еврокубке. Сейчас каталонцы выглядят крайне невзрачно, но вряд ли Хави уволят, пока ситуация не будет выглядеть совсем уж безнадёжной.

С другой стороны, к наставнику предъявляют завышенные требования. У него же есть «ДНК «Барселоны», он наследник Хосепа Гвардиолы на поле и должен стать таким же в роли тренера. От Хави ждут как минимум повторения результатов другого «своего» – Луиса Энрике, который побеждал в Лиге чемпионов с красивой игрой.

Почему обсуждается увольнение Хави?

В основном претензии к тренеру сводятся к игре. Хави возглавляет «Барселону» больше двух лет, но игры, которая радовала бы глаз, всё так же нет. Пожалуй, в этом главная претензия к наставнику. У «Барселоны» качественно изменился состав, сам Хави привлекает молодёжь, но игры-то нет. Иногда она проглядывается, как было в стартовом тайме первого в сезоне эль класико. Однако в том матче она пропала после перерыва, а в финале Суперкубка она и не проклёвывалась.

Отсутствие игры можно было бы простить, будь у Хави результаты, но и с ними проблемы. Да, в прошлом году каталонцы выиграли чемпионат. Однако показательно, что едва ли не лучшим игроком команды был вратарь Марк-Андре тер Штеген. В этом сезоне Хави наконец-то вывел «Барселону» в плей-офф Лиги чемпионов, но тоже не без проблем. Каталонцы проиграли «Шахтёру», да и в победном матче были очень близки к потере очков. На победу в главном еврокубке в текущем сезоне «блауграна» рассчитывать не может, да и в чемпионате отстоять титул едва ли удастся, учитывая отставание в 7 очков от «Реала», который, в свою очередь, позади «Жироны».

Так пора увольнять Хави?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, чего от тренера ждут. Если рассматривать его как молодого наставника, который пока только находится в начале своего пути, как оно и есть на самом деле, то в целом Хави делает неплохую работу. Наставник уже успел выиграть чемпионат, стабильно пробивается в Лигу чемпионов. В этом сезоне Хави добился прогресса и вышел в плей-офф главного еврокубка. То есть определённое поступательное движение есть. Что касается претензий к игре, то не стоит забывать, что в текущем сезоне Хави столкнулся с большими кадровыми проблемами, когда лидеры выбыли из строя. Добавим к этому резкий регресс Роберта Левандовски.

С другой стороны, в топ-клубах не привыкли ждать и смотреть на проблемы. Для примера: Карло Анчелотти в первый год после возвращения в «Реал» выиграл и чемпионат, и Лигу чемпионов. В этом сезоне у мадридцев тоже хватает кадровых проблем, и итальянец то отправляет на левый фланг обороны Камавинга, то решает проблемы дефицита центральных защитников тем, кто есть. Не забудем, что Карима Бензема итальянец заменил Хоселу. При этом Анчелотти тоже активно растит молодёжь, превращая её в топ-звёзд. Однако у итальянца колоссальный опыт, а Хави его пока только набирает.

Кого назначить, если уволить Хави?

Пожалуй, это главный вопрос. Если «Барселона» уволит наставника, то надо понимать, кого брать взамен. В прессе мелькает имя Рафаэля Маркеса, который работает в системе клуба с молодёжью. Однако этот вариант выглядит крайне рискованным. Мексиканец столкнётся с теми же проблемами, какие есть сейчас у Хави. Всё время же рассчитывать, что появится новый Гвардиола, который с опытом в «кантере» в первый год возьмёт «требл», просто наивно. Менять одного молодого тренера на другого выглядит уж слишком опрометчиво.

А кого тогда? Ну не Кеке Ситьена или Хосе Луиса Мендилибара же звать. Из свободных есть интересные Джесси Марш и Оливер Гласнер, можно попробовать позвать Хорхе Сампаоли или даже Грэма Поттера. Вот только уверенности в них точно нет. Если же брать тех, кто сейчас на контракте, то придётся платить неустойку, а это лишние траты. Потратить деньги на Роберто де Дзерби, наверное, будет не жаль, но его ещё надо будет убедить. Да и истории успеха у итальянца тоже пока нет.

Так или иначе, каталонцы стоят перед сложным выбором. Пожалуй, менять посреди сезона смысла нет. Тем не менее очевидно, что Хави надо выправлять ситуацию. Если «Барселона» продолжит играть блекло и завершит сезон без трофеев, то летом его вполне могут попросить освободить занимаемый пост.

Роман Андреев