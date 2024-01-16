​«Реал» по-прежнему планирует продать Менди

В последнее время Ферлан Менди улучшил свою игру. В «Реале» довольны тем, как выступает защитник, однако руководители клуба по-прежнему планируют продать его. Причина заключается в том, что «сливочные» хотят подписать на левый фланг обороны Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Об этом рассказывает Relevo.

Действующий контракт Менди с «Реалом» рассчитан до середины 2025 года. Если мадридцы не продадут француза ближайшим летом, но рискуют через год потерять его бесплатно.

В нынешнем сезоне 28-летний Ферлан Менди поучаствовал в 16 матчах «Реала». В них защитник записал на свой счёт один забитый гол.