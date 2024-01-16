​Летом или никогда: В «Реале» считают, что у Мбаппе не будет шансов приехать в будущем

В летнее трансферное окно «Реал» может подписать звёздного нападающего Килиана Мбаппе. Слухи давно связывают испанский гранд с французским футболистом – по завершению сезона 2023/2024 Мбаппе может приехать в Мадрид в статусе свободного агента.

Согласно информации L’Equipe, в «Реале» считают, что у Мбаппе не будет шансов приехать в клуб позднее, чем ближайшим летом. Словом, в стане «сливочных» ситуацию оценивают так: летом или никогда. Мадридцы надеются, что для Килиана весомым аргументом станут спортивные амбиции клуба.

Стоит напомнить, что в 2022 году многие ожидали увидеть Килиана Мбаппе в футболке «Реала», но в итоге он решил продлить контракт с «ПСЖ».

​«Реал» выдвинул требование Мбаппе