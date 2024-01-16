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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти раскритиковал Винисиуса и Беллингема после разгрома «Барселоны»

16 Января 2024 • 17:34 Комментировать

На днях «Реал» стал обладателем суперкубка Испании. В решающей битве за трофей команда Карло Анчелотти разгромила «Барселону» со счётом 4:1. Несмотря на успех, у рулевого «сливочных» нашлись претензии к игрокам – даже к Винисиусу Жуниору, оформившему хет-трик.

«Я не люблю игру пятками. Винисиус и Беллингем делали это. Не обязательно было это делать», - сказал Анчелотти, чьи слова приводит Afrique Sports. Тренер «Реала» дал понять, что такие действия провоцировали игроков «Барселоны».

Добавим, что «Реал» проведёт ближайший матч 18 января – против «Атлетико»  1/8 финала Кубка Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор Джуд Беллингем ещё теги
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