​Анчелотти раскритиковал Винисиуса и Беллингема после разгрома «Барселоны»

На днях «Реал» стал обладателем суперкубка Испании. В решающей битве за трофей команда Карло Анчелотти разгромила «Барселону» со счётом 4:1. Несмотря на успех, у рулевого «сливочных» нашлись претензии к игрокам – даже к Винисиусу Жуниору, оформившему хет-трик.

«Я не люблю игру пятками. Винисиус и Беллингем делали это. Не обязательно было это делать», - сказал Анчелотти, чьи слова приводит Afrique Sports. Тренер «Реала» дал понять, что такие действия провоцировали игроков «Барселоны».

Добавим, что «Реал» проведёт ближайший матч 18 января – против «Атлетико» 1/8 финала Кубка Испании.