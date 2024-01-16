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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус обновил ещё один рекорд в «эль класико»

16 Января 2024 • 16:15 Комментировать
Реал Мадрид
4:1
Барселона

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оформил хет-трик в ворота «Барселоны».

Напомним, на днях прошел финальный матч Суперкубка Испании, в котором «Реал» разгромил «Барселону». Встреча завершилась со счетом 4:1, а главным героем поединка стал 23-летний Винисиус, забивший три мяча. Стоит сказать, что все голы бразилец забил в первом тайме.

Как сообщает ESPN, впервые за последние почти 30 лет в «эль класико» был оформлен хет-трик в первом тайме. Предыдущий раз такое случалось в 1995 году, когда экс-форвард «Реала» Иван Саморано трижды поразил ворота «Барселоны» к 39-й минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
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