Винисиус обновил ещё один рекорд в «эль класико»

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор оформил хет-трик в ворота «Барселоны».

Напомним, на днях прошел финальный матч Суперкубка Испании, в котором «Реал» разгромил «Барселону». Встреча завершилась со счетом 4:1, а главным героем поединка стал 23-летний Винисиус, забивший три мяча. Стоит сказать, что все голы бразилец забил в первом тайме.

Как сообщает ESPN, впервые за последние почти 30 лет в «эль класико» был оформлен хет-трик в первом тайме. Предыдущий раз такое случалось в 1995 году, когда экс-форвард «Реала» Иван Саморано трижды поразил ворота «Барселоны» к 39-й минуте.