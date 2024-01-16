​«Реал» выдвинул требование Мбаппе

Будущее Килиана Мбаппе по-прежнему является темой номер один в мире футбольных трансферов. Действующий контракт звёздного форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона, и слухи продолжают связывать 25-летнего игрока с «Реалом».

Как сообщает издание Sport, ссылаясь на L’Equipe, в «Реале» хотят, чтобы Мбаппе как можно скорее дал ответ по летнему трансферу. Более того, мадридский клуб рассчитывает не просто услышать «да» (если так будет) – «сливочные» требуют от футболиста письменных гарантий летнего перехода.

Отмечается, что в Мадриде не хотят повторения истории 2022 года. Тогда, как известно, Мбаппе решил продлить контракт с «ПСЖ», хотя казалось, что его трансфер в «Реал» неизбежен.

Ранее во Франции писали о том, что «Реал» предложит Мбаппе в районе 30 миллионов евро, а «ПСЖ» - более 100 миллионов евро.

​Мбаппе определился с будущим в «ПСЖ»