​«В «Реале» он не будет королём»: Журналист порассуждал о выборе Мбаппе

Журналист Даниэль Риоло порассуждал о будущем звёздного нападающего Килиана Мбаппе. Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

«С одной стороны есть предложение, которое расширило бы Древний Рим, Древнюю Грецию и пирамиды Египта. Это нечто никогда ранее не виданное, что выйдет далеко на пределы 100 миллионов евро. С этим не сможет сравниваться ни один клуб. Это будет лучше даже для брата Мбаппе, для его семьи, для матери-агента. Это невероятно.

С другой стороны есть что-то, скажем так, обыденное – предложение «Реала». Это привычная зарплата для звёзд футбола – 30 миллионов, может немного больше. И он не будет королём. По сути, он вернётся за Землю.

Если дело в деньгах… Но можно сказать, что проект «ПСЖ» тоже спортивный, потому что он будет продолжать способствовать прогрессу команды. Мбаппе может подумать о победах с «ПСЖ», а «Реал» уже выиграл тонны всего», - слова Риоло приводит Maxifoot со ссылкой на RMC.