Фанаты «Реала» разгневаны голосом Вальверде за Месси

Полузащитник сборной Уругвая и мадридского «Реала» Федерико Вальверде выбрал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим футболистом 2023 года в номинации The Best от ФИФА.

Выбор хавбека крайне не понравился болельщикам «королевского» клуба. Фанаты посредством социальных сетей обрушились с критикой на Вальверде. Многие поклонники «Реала» заявили, что Федерико их сильно огорчил своим выбором.

Месси одержал победу в номинации The Best в третий раз в карьере. 36-летний аргентинский нападающий опередил португальца Криштиану Роналду, на счету которого две такие премии.