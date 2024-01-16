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Фанаты «Реала» разгневаны голосом Вальверде за Месси

16 Января 2024 • 12:09 Комментировать

Полузащитник сборной Уругвая и мадридского «Реала» Федерико Вальверде выбрал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим футболистом 2023 года в номинации The Best от ФИФА.

Выбор хавбека крайне не понравился болельщикам «королевского» клуба. Фанаты посредством социальных сетей обрушились с критикой на Вальверде. Многие поклонники «Реала» заявили, что Федерико их сильно огорчил своим выбором.

Месси одержал победу в номинации The Best в третий раз в карьере. 36-летний аргентинский нападающий опередил португальца Криштиану Роналду, на счету которого две такие премии.

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Реал Мадрид Лионель Месси Федерико Вальверде ещё теги
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