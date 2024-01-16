«Барселона» может уволить Хави на этой неделе - клуб выдвинул ультиматум

Будущее главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса под большим вопросом. Как сообщают журналисты Cadena Ser, специалиста могут уволить, если команда не добьется положительных результатов на этой неделе.

Ближайший поединок «сине-гранатовые» проведут против клуба «Унионистас Саламанка» в 1/8 финала Кубка Испании. Затем подопечные Эрнандеса встретятся с севильским «Бетисом» в рамках чемпионата Испании. По итогам этих матчей руководство примет решение о судьбе главного тренера.

Напомним, что в минувший уик-энд «Барселона» потерпела разгромное поражение от мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании. Каталонцы проиграли со счетом 1:4.

«Барселона» выбрала экстренную замену Хави