«Барселона» отреагировала на победу Месси в номинации The Best

Каталонская «Барселона» прокомментировала победу своего бывшего нападающего Лионеля Месси в номинации The Best от Международной федерации футбола (ФИФА). 36-летнего аргентинца признали лучшим игроком 2023 года.

«Лео, так держать», - говорится в публикации пресс-службы «сине-гранатовых».

По итогам голосования Месси набрал одинаковое количество баллов с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном. Лионель стал победителем благодаря большему количеству голосов капитанов национальных сборных.

Примечательно, что церемонию вручения премий от ФИФА Месси не посетил.