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«Барселона» отреагировала на победу Месси в номинации The Best

16 Января 2024 • 10:45 Комментировать

Каталонская «Барселона» прокомментировала победу своего бывшего нападающего Лионеля Месси в номинации The Best от Международной федерации футбола (ФИФА). 36-летнего аргентинца признали лучшим игроком 2023 года.

«Лео, так держать», - говорится в публикации пресс-службы «сине-гранатовых».

По итогам голосования Месси набрал одинаковое количество баллов с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном. Лионель стал победителем благодаря большему количеству голосов капитанов национальных сборных.

Примечательно, что церемонию вручения премий от ФИФА Месси не посетил.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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