Мората выбрал лучшего футболиста года - это не Месси

Раскрыты голоса нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мораты в номинации на лучшего футболиста 2023 года по версии ФИФА.

Первую позицию в рейтинге Мораты занял его соотечественник – полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. На втором месте оказался звездный форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси. Топ-3 замкнул французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Напомним, что по итогам голосования победителем стал Месси, пропустивший церемонию награждения.

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