Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Ферран Торрес в грубой форме высказался в адрес звездного форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время финального матча Суперкубка Испании.

«Если он заговорит со мной, я дам ему пощечину. Пусть только подойдет ко мне, я его сломаю», - передает слова Феррана Movistar.

Напомним, что поединок между «Реалом» и «Барселоной» состоялся в Саудовской Аравии. Встреча завершилась разгромной победой «королевского» клуба со счетом 4:1. В прошедшем финале Винисиус отметился тремя забитыми мячами.

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