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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю»

16 Января 2024 • 10:16 Комментировать (2)

Полузащитник каталонской «Барселоны» Ферран Торрес в грубой форме высказался в адрес звездного форварда мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время финального матча Суперкубка Испании.

«Если он заговорит со мной, я дам ему пощечину. Пусть только подойдет ко мне, я его сломаю», - передает слова Феррана Movistar.

Напомним, что поединок между «Реалом» и «Барселоной» состоялся в Саудовской Аравии. Встреча завершилась разгромной победой «королевского» клуба со счетом 4:1. В прошедшем финале Винисиус отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Винисиус Жуниор Ферран Торрес ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
16 Января 2024 в 11:34
ай малаца вини.. так им путалунским памойкам.. хе.. правда был бы у них шмеций щет был бы в "абратку".. А-ха-ха-ха! )))
San13
16 Января 2024 в 11:16
Клоун. Ты бы лучше покер забил, вот тогда бы нос утёр. А не тявкал бы попусту.
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