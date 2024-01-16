Стало известно, кого Левандовски назвал лучшим футболистом года

Стало известно, как проголосовал центральный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в номинации на лучшего футболиста 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

На первую позицию польский игрок поставил нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси. Вторую строчку в рейтинге Роберта занял полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган. Третье место бомбардир отдал форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну.

Победу в данной номинации одержал Месси. При этом 36-летний аргентинский нападающий не приехал на церемонию вручения наград от ФИФА.