«Барселона» выбрала экстренную замену Хави

В каталонской «Барселоне» могут сменить главного тренера. Как сообщил посредством социальных сетей журналист Андриан Санчес, Хави Эрнандесу грозит увольнение после крупного поражения от мадридского «Реала» (1:4) в финале Суперкубка Испании.

По данным источника, в случае отставки Хави пост наставника «сине-гранатовых» займет Рафаэль Маркес, который сейчас работает во второй команде каталонского клуба.

В чемпионате Испании «Барселона» занимает третье место, имея в своем активе 41 балл. Команда отстает от лидирующей «Жироны» на восемь пунктов. В Лиге чемпионов каталонцы вышли в плей-офф, где встретятся с «Наполи».

Левандовски прокомментировал разгром «Барселоны» со счётом 1:4