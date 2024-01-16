Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выбрала экстренную замену Хави

16 Января 2024 • 09:25 Комментировать

В каталонской «Барселоне» могут сменить главного тренера. Как сообщил посредством социальных сетей журналист Андриан Санчес, Хави Эрнандесу грозит увольнение после крупного поражения от мадридского «Реала» (1:4) в финале Суперкубка Испании.

По данным источника, в случае отставки Хави пост наставника «сине-гранатовых» займет Рафаэль Маркес, который сейчас работает во второй команде каталонского клуба.

В чемпионате Испании «Барселона» занимает третье место, имея в своем активе 41 балл. Команда отстает от лидирующей «Жироны» на восемь пунктов. В Лиге чемпионов каталонцы вышли в плей-офф, где встретятся с «Наполи».

Левандовски прокомментировал разгром «Барселоны» со счётом 1:4

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Рафаэль Маркес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала» У Бензема есть три варианта в Европе Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» ​В Англии сорвался второй матч за день Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола ​Клуб Месси отказал «Барселоне» Грилиш – о де Брёйне: «Никогда не видел ничего подобного» Азар объяснил, почему Роналду сейчас лучше Месси Раскрыта будущая зарплата Кругового в ЦСКА
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Реал» может продать Винисиуса - названа причина Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона»
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Января
09:30 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кого Левандовски назвал лучшим футболистом года
09:17 · Испания. Ла Лига
Винисиус оценил игру Лунина против «Барселоны»
09:11 · Англия. Премьер-лига
Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал»
08:59 · Испания. Ла Лига
Роналдо отреагировал на разгромную победу «Реала» над «Барселоной»
08:53 · Испания. Ла Лига
«Жирона» может подписать третьего украинца
08:28 · Испания. Ла Лига
Звезда «Реала» назвал Месси лучшим игроком года
08:22 · Испания. Ла Лига
Лунин высказался о победе «Реала» в Суперкубке
02:26 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола проронил нецензурное слово на сцене, сравнивая свои команды
15 Января
22:50 · Англия. Премьер-лига
Названа символическая сборная 2023 года по версии ФИФА 1 официально
18:28 · Испания. Ла Лига
​«Фенербахче» договорился с защитником «Атлетико»
17:51 · Англия. Премьер-лига
​«Севилья» оформила аренду хавбека «Манчестер Юнайтед»
16:00 · Испания. Ла Лига
Алехандро Гомес: «После фола на Вальверде мне пришлось сменить номер телефона»
14:58 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» теряет веру в Хави 1 слухи
14:37 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти догнал Зидана по трофеям в «Реал» – выше только один тренер 1
14:27 · Италия. Серия А
«Ювентус» добавил в свой шорт-лист полузащитника «Реал Сосьедада»
Все новости
Рекомендуем