Винисиус оценил игру Лунина против «Барселоны»

Один из лидеров мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал игру украинского вратаря Андрея Лунина в недавнем финале Суперкубка Испании против каталонской «Барселоны». Встреча завершилась разгромной победой «королевского» клуба со счетом 4:1.

«Браво, Лунин. Еще раз браво», - передает слова бразильского нападающего Madrid Xtra.

Напомним, что в прошедшем поединке Винисиус отметился тремя забитыми мячами.

В текущем сезоне Лунин провел за мадридскую команду 11 поединков, в которых пропустил семь мячей. Украинский вратарь связан контрактными обязательствами со «сливочными» до середины 2025 года.