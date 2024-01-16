Роналдо отреагировал на разгромную победу «Реала» над «Барселоной»

Экс-футболист сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роналдо прокомментировал результат недавнего финального матча Суперкубка Испании.

«Финал этого турнира – показатель силы «Реала», - передает слова бразильца El Chiringuito.

Напомним, что встреча между «Реалом» и «Барселоной» состоялась на минувших выходных в Саудовской Аравии. Поединок завершился крупной победой подопечных Карло Анчелотти со счетом 4:1. «Королевский» клуб в 13-й раз в истории стал обладателем этого трофея.

Следующий поединок «сливочные» сыграют против «Атлетико» в 1/8 финала Кубка Испании. Встреча состоится 18 января.